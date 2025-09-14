Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам посмертно

Директор Росгвардии Виктор Золотов представит к государственным наградам посмертно трех погибших бойцов ведомства в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова их посмертно представят к государственным наградам. Сколько жизней они уберегли ценой собственной! Нет слов, которые бы могли облегчить эту боль», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования близким и боевым товарищам погибших.

Днем ранее при проверке на перегоне Малоархангельск — Глазуновка произошло ЧП. Бойцы Росгвардии нашли взрывные устройства, один из зарядов сдетонировал.

На месте скончались два росгвардейца, третьего доставили в больницу с ранениями. Утром в воскресенье глава Орловской области Андрей Клычков сообщил о смерти пострадавшего.