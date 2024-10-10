Погибших в Непале российских альпинистов не смогли эвакуировать

Спасатели снова не смогли эвакуировать российских альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, из-за особенностей местности. Об этом сообщил Telegram-канале Mountain.ru.

Утром в четверг, 10 октября, спасатели предприняли еще одну попытку вывезти тела. Однако она не увенчалась успехом.

«К сожалению, снять тела не получилось. (Скальная) полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится», — сказал альпинист Денис Алексеенко.

Спасатели будут разрабатывать альтернативный план. Алексеенко подчеркнул, что предполагается работа с лонг-лайном или высадка сильно ниже и провеска маршрута. Однако операция будет сложной и долгой.

Пятеро россиян погибли в Непале, сорвавшись с горы Дхаулагири. По одной из версий, причиной смерти альпинистов мог стать сход «снежной доски».