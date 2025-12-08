Поезда увеличили интервал движения на БКЛ из-за человека на путях

Поезда Большой кольцевой линии московского метро против часовой стрелки утром 8 декабря некоторое время шли с большими интервалами из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — пояснили в дептрансе.

Позже в департаменте уточнили, что БКЛ вернулась к обычному расписанию. Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее пенсионерка толкнула девочку на пути на станции метро «Таганская». Как рассказала пожилая женщина, школьница громко смеялась и поглядывала на нее, злоумышленница посчитала это личным оскорблением и захотела «нанести физическую боль» ребенку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.