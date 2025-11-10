Пенсионерка столкнула девочку на рельсы на «Таганской»

СК ходатайствует об аресте женщины, толкнувшей ребенка на пути метро в Москве

На станции метро «Таганская» в Москве пенсионерка толкнула девочку на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолетней в столичном метро», — отметили в ведомстве.

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи проверяют обстоятельства происшествия.

По данным следствия, 9 ноября 2025 года днем женщина 1961 года рождения, находясь на платформе станции «Таганская» московского метро, из-за внезапно возникшей личной неприязни толкнула 13-летнюю девочку на пути.

«В настоящее время ребенок находится под присмотром родственников. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает», — добавили в СК.

Следователи столичного СК задержали женщину, подозреваемую в преступлении. Ей уже предъявили обвинение.

В июле в Москве пьяного мужчину столкнули с платформы метро на рельсы. По предварительным данным, он поссорился с женщиной, она и толкнула его. Против нее составили административный протокол о мелком хулиганстве.