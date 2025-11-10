«Хотела причинить боль». Пенсионерка объяснила, почему толкнула девочку на пути

МВД: женщина столкнула девочку на пути в метро Москвы из-за ее смеха

Жительница Краснодара рассказала, почему толкнула девочку на рельсы на станции метро «Таганская». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Я находилась на платформе станции метро „Таганская“, рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением и захотела нанести ей физическую боль. Я толкнула ее, и она прыгнула на рельсы. Я стояла и видела, как ее доставали», — сказала задержанная.

В момент происшествия девочка была вместе с родителями, которые сразу же помогли ей подняться на платформу, отметила Волк. Благодаря этому трагедии удалось избежать.

ЧП случилось прямо перед прибытием поезда на станцию, когда контактный рельс был под напряжением.

Полицейские собрали доказательства, на основании которых следователи возбудили уголовное дело. Женщину задержали.

UPD: по ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее молодой человек столкнул бывшую возлюбленную под электропоезд в метро Москвы. Машинист успел среагировать и экстренно затормозил. Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и переместили в верхний вестибюль.