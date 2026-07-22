Поезд столкнулся с лесовозом на переезде в Кировской области
СК: в Кировской области поезд столкнулся на переезде с лесовозом
В Кировской области поезд столкнулся с машиной «КамАЗ», груженой лесом. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Днем 22 июля 2026 года на железнодорожном переезде возле поселка Старцево Верхнекамского района грузовик «КамАЗ» столкнулся с поездом.
По информации следователей, машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, лес вывалился на железнодорожные пути.
Следователи и Кировская транспортная прокуратура проверяют обстоятельства ДТП. По результатам примут процессуальное решение.
Ранее в Челябинской области в районе железнодорожной станции Бускуль хозяйственный поезд столкнулся с трактором. Жертв удалось избежать.