Прямой эфир

Поезд столкнулся с лесовозом на переезде в Кировской области

СК: в Кировской области поезд столкнулся на переезде с лесовозом

В Кировской области поезд столкнулся с машиной «КамАЗ», груженой лесом. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Днем 22 июля 2026 года на железнодорожном переезде возле поселка Старцево Верхнекамского района грузовик «КамАЗ» столкнулся с поездом.

По информации следователей, машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, лес вывалился на железнодорожные пути.

Следователи и Кировская транспортная прокуратура проверяют обстоятельства ДТП. По результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Челябинской области в районе железнодорожной станции Бускуль хозяйственный поезд столкнулся с трактором. Жертв удалось избежать.