В Челябинской области произошло столкновение поезда и трактора
В Челябинской области, в районе железнодорожной станции Бускуль, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием хозяйственного поезда и трактора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), водитель трактора выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся локомотивом, тянувшим вагон-дефектоскоп.
Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось. К счастью, благодаря своевременным действиям машиниста и обстоятельствам аварии жертв удалось избежать — никто из людей не пострадал. На движение других поездов по данному участку инцидент влияния не оказал.