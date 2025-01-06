Поезд сбил человека в районе Дорогомилова в Москве

В Москве в районе Дорогомилова поезд сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.
По информации собеседника издания, ЧП произошло на сортировочной станции Киевская. Пострадавший не подает признаков жизни.
Официальной информации пока не поступало.
Ранее силовики задержали двух подозреваемых в поджоге электропоездов в Лобне и Дмитрове. Диверсанты за плату выполняли задание кураторов, которые связались с ними через мессенджер. Поджигателями оказались юноши 2004 и 2001 годов рождения, жители Подмосковья. За поджоги молодым людям пообещали более 150 тысяч рублей, однако никаких денег они не получили. Фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО на два месяца.
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