Двух подозреваемых в поджоге поездов в Лобне и Дмитрове задержали

ФСБ и полиция поймали двоих подозреваемых в поджоге поездов в Подмосковье

Транспортные полицейские совместно с ФСБ задержали двух человек, которых подозревают в поджоге электропоездов в Лобне и Дмитрове. Об этом сообщил «Интерфакс» .

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО, диверсанты выполняли задание кураторов, которые связались с ними через мессенджер. Россиянам пообещали вознаграждение за поджог поезда.

«Они подожгли сначала один электропоезд, но из-за того, что пожар самоликвидировался, они совершили вторую попытку поджога — другого электропоезда и в другом месте», — отметили в пресс-службе.

Против поджигателей возбудили уголовное дело. Суд постановил отправить фигурантов под стражу.

Из-за попытки поджога электрички в Дмитрове ночью 30 декабря полностью выгорела кабина машиниста. По данным Telegram-канала Baza, поезд пришлось снять с эксплуатации, никто из сотрудников станций не пострадал.