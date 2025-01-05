Поджигателями электропоездов в Лобне и Дмитрове оказались два юноши
Источник 360.ru: поезда в Подмосковье подожгли юноши 2004 и 2001 годов рождения
За поджог электропоездов в Лобне и Дмитрове правоохранители задержали двух юношей — жителей Подмосковья 2004 и 2001 годов рождения. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, подозреваемые устроили диверсии в Лобне и Дмитрове по заданию кураторов.
«За поджоги им пообещали более 150 тысяч рублей, однако никаких денег они не получили», — отметил собеседник 360.ru.
Суд постановил отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца.
Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО сообщила, что кураторы связались с преступниками с помощью мессенджера. Злоумышленники сначала подожгли поезд в Лобне, но пожар не разгорелся, поэтому они совершили вторую попытку диверсии, уже в Дмитрове.
Из-за действий диверсантов полностью выгорела кабина машиниста, электричку пришлось снять с эксплуатации. В результате поджогов никто не пострадал.