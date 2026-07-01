Поезд с опасными материалами сошел с рельсов в Пенсильвании

В штате Пенсильвания произошла авария. Хвостовая часть поезда с пометкой об опасных материалах сошла с рельсов на пути к железнодорожной станции Нешамини-Фоллс. Об этом сообщила полиция пригорода Бенсалем в Facebook*.

Авария произошла днем 30 июня на железнодорожных путях CSX в Тревозе между Стрит-роуд и Нешамини-Фоллс. Грузовой поезд из 72 вагонов двигался на восток, когда 13 вагонов в хвостовой части сошли с рельсов и перевернулись.

Из них три вагона отмечены табличками об опасности материалов. По этой причине полиция активировала группу реагирования на опасные материалы округа Бакс, ввела режим укрытия и организовала эвакуацию.

Обследование показало, что обошлось без утечек. Ограничения сняли, местных жителей отпустили по домам.

Ранее сход поезда произошел в метро Стамбула. Пострадали несколько человек.

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