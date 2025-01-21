Поезд насмерть сбил человека на Каширском проезде в Москве

Поезд сбил человека на Каширском проезде на юге Москвы. ЧП произошло на платформе Варшавская по направлению в столицу, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, поезд сбил мужчину лет 25-30. Пострадавший не выжил. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Из-за ЧП временно остановили движение поездов, менее часа спустя поезда вернулись в штатный режим.

Вечером 21 января на МЦД произошел сбой, движение остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи. Задержку спровоцировал состав, остановившийся по техническим причинам.

В Ленобласти женщину, которая толкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд на станции Саблино, приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы. ЧП произошло в марте 2024 года.