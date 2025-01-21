Толкнувшая девочек под поезд в Ленобласти женщина получила восемь лет колонии за покушение

Суд приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы женщину, которая толкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд на станции Саблино в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Суд учел позицию обвинения и признал жительницу Ленобласти виновной в покушении на убийство.
В марте 2024 года пьяная подсудимая толкнула двух девочек-подростков под электропоезд. Одна из них упала на платформу, вторая — на отходящий поезд. На помощь несовершеннолетним пришел 17-летний молодой человек, который предотвратил их падение на железную дорогу. В ответ на это пьяная женщина ударила парня.
«Виновная ударила его в лицо и высказывалась нецензурной бранью», — отметили в пресс-службе.
Против женщины возбудили дело по двум статьям. Подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
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