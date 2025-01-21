На МЦД-4 произошел сбой в работе электропоездов

В Москве на МЦД-4 произошел сбой из-за остановки состава

Вечером во вторник, 21 января, на Московской железной дороге (МЦД) произошел сбой. 360.ru узнал подробности происшествия.

Движение остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подтвердили 360.ru, что на МЦД-4 задержались несколько поездов, следующих в сторону Апрелевки. Задержку спровоцировал состав, остановившийся по техническим причинам на станции Марьина Роща.

Согласно данным ЦППК, электричка уже отбыла своим ходом. Меры по сокращению опозданий других составов пригородная пассажирская компания принимает совместно с Московской железной дорогой (МЖД).

Ранее московские власти вывели на МЦД-4 еще шесть поездов нового поколения «Иволга 4.0».