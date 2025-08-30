Поехала на рынок и пропала. На Кубани ищут загадочно исчезнувшую женщину

На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала женщина. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства исчезновения, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Информация уточняется», — отметили в сообщении.

Местные СМИ писали, что к исчезновению жительницы Кубани может быть причастен ее знакомый. Она 21 августа выехала на своем автомобиле Mazda. Дома у нее осталась 15-летняя дочь, которая болеет эпилепсией.

По данным Kuban.kp.ru, 21 августа женщина поехала на рынок, а спустя время перестала выходить на связь. К делу может быть причастен неизвестный мужчина, которого по камерам видеонаблюдения зафиксировали на следующий день за рулем иномарки пропавшей.

