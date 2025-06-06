«Зашла в воду и не вышла». На Урале пропала девушка, на которую помочилась женщина

Волонтеры в Свердловской области начали искать пропавшую 24-летнюю девушку, на которую помочилась взрослая женщина. Об этом сообщило издание E1.ru .

Незадолго до исчезновения над девушкой издевались и снимали все на камеру. Женщина села на нее сверху и помочилась. Предварительно, у обидчицы есть судимость за убийство и двое детей.

Поисковики утверждают, что девушка после ЧП зашла в воду и не вышла. Сейчас группа волонтеров прочесывает реку Турью.

Видео издевательств тщательно изучают полицейские. Они ищут сходство между пропавшей девушкой и жертвой насилия на видео.

Ранее стало известно, что и 24-летняя Анастасия, и 36-летняя Наталья оказались вместе на одной домашней тусовке. Нетрезвая Анастасия под утро полуголой заснула около ребенка женщины, у нее задралась майка во сне. Возмущенная родительница в отместку помочилась новой знакомой прямо на лицо.