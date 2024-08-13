Поджог мог стать причиной взрыва в Екатеринбурге

Сгоревший в Екатеринбурге дом принадлежал местной экоактивистке. Ее соратник Владислав Постников заявил Ura.ru , что его могли поджечь.

Он сказал, что в садовом товариществе возле ТЦ «Мега» сгорел дом эколога, экоактивистки, специалиста лесопаркового хозяйства Елены Кольцовой, которая защищала озеро Малая Здохня от застройки. Постников сообщил, что за день до пожара она обсуждала проведение экологических экскурсий. Огонь уничтожил наработки, документы и ноутбук. Общественник допустил, что произошел поджог.

«[Кольцова] в последние годы вела активную работу по защите краснокнижных растений и животных. В особенности, здесь, в районе Московского лесопарка», — сказал он.

Другую версию озвучили очевидцы. По их словам, взорвался газовый баллон.

Крупный пожар в окрестностях улицы Металлургов произошел в ночь на 13 августа. Жители Екатеринбурга услышали громкий звук, похожий на взрыв, затем увидели огонь.