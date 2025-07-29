Названо число туристов на Камчатке во время активности вулкана Ключевская сопка

РСТ: 8000 туристов оказались на Камчатке во время активности Ключевской сопки

Вулкан Ключевская сопка проснулся на Камчатке. По данным центра мониторинга регионального филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» , около 21:00 произошел выброс пепла на высоту до шести километров.

Днем вулкан продолжил выбрасывать раскаленную магму и обломки камней на высоту до 200–300 метров.

Специалисты установили «оранжевый» уровень опасности для авиации.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии 360.ru сообщили, что для путешествующих по полуострову извержение вулкана Ключевская сопка опасности не представляет. В организации заявили, что, предварительным оценкам, на Камчатке сейчас находятся до 8000 туристов.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий в Евразии. В последний раз он извергался в конце апреля этого года, когда ученые наблюдали свечение в течение нескольких минут.