Подумали, что перестрелка. Житель Владикавказа — о взрыве в центре города
Жители Владикавказа сравнили взрывы в центре города со звуками перестрелки
Жители некоторых районов Владикавказа после взрыва на складском помещении подумали, что в городе произошла перестрелка. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.
«В центре склад пиротехники, был грохот. Взрываются петарды, и живущие рядом слышат звук, будто перестрелка. Но оценили обстановку и поняли, что не все так страшно», — сказала она.
Другой очевидец рассказал 360.ru, что пожарные машины очень быстро приехали к месту происшествия и уже занимаются ликвидацией последствий.
«Много машин, пожарные быстро прибыли, образовалась большая пробка», — добавил мужчина.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале сообщил, что число пострадавших в результате ЧП выросло до 14 человек.
«Двух пациентов госпитализировали в РКБ. В ДРКБ доставили еще одного ребенка», — написал он.
Ранее в пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв, начался пожар. Причины ЧП выясняются.