Жители некоторых районов Владикавказа после взрыва на складском помещении подумали, что в городе произошла перестрелка. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.

«В центре склад пиротехники, был грохот. Взрываются петарды, и живущие рядом слышат звук, будто перестрелка. Но оценили обстановку и поняли, что не все так страшно», — сказала она.

Другой очевидец рассказал 360.ru, что пожарные машины очень быстро приехали к месту происшествия и уже занимаются ликвидацией последствий.