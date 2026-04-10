Семь взрослых и ребенок пострадали при взрыве во Владикавказе

Минздрав сообщил о восьми пострадавших при взрыве во Владикавказе

Во Владикавказе в результате взрыва пострадали восемь человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания.

Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас врачи проводят необходимые обследования.

По последним данным, число раненых выросло до 10, состояние четырех из них оценивают как крайне тяжелое. Ребенка направили в республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние стабильное. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Взрыв прогремел в складских помещениях в центре Владикавказа. По предварительной информации, там хранилась пиротехника, заявили в Следственном комитете региона.

«Во Владикавказе следователи и криминалисты следственного управления СК России по Республике Северная Осетия — Алания выехали на место происшествия по сообщению о хлопке в складском помещении», — сообщили в ведомстве.