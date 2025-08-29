«Подставила всех». Альпинист рассказал о восхождении Наговицыной

Российская альпинистка Наталья Наговицына совершала подъем на пик Победы со старой тяжелой травмой. Об этом сообщил Msk1.ru ее коллега Александр Ищенко.

«Она поступила безответственно. <…> Спасая ее, погибали люди. <…> Человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех», — сказал спортсмен.

Он спас Наговицину в мае после камнепада во время восхождения на Теке-Тор в Чуйской области. По словам Ищенко, женщина тогда получила двойной перелом ноги. Ее эвакуировали вертолетом.

Ищенко подчеркнул, что за два месяца невозможно вылечить такую серьезную травму, чтобы подниматься на семитысячник. Альпинист предположил, что Наговицына могла скрыть перелом от гида, иначе ей бы запретили покорять один из самых сложных объектов в альпинизме.

Наталья Наговицына застряла на пике Победы 19 августа, когда при спуске сломала ногу. Женщину пытались спасти альпинисты, один из них погиб. МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести.