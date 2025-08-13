Одного из пострадавших от распития смертельно опасной адлеровской чачи госпитализировали в Уфе. Напиток ему привезла в подарок приятельница. Об этом мужчина рассказал в беседе с 360.ru.

«Подруга ездила на море и привезла оттуда в качестве гостинца. Никто и подумать не мог, что так все обернется. Примерно через восемь часов после употребления почувствовал себя плохо», — рассказал пострадавший.

В среду, 13 августа, мужчину перевели из реанимации в обычное отделение. Сейчас, по его словам, он чувствует себя стабильно.

Еще один уфимец остается в тяжелом состоянии. Медики провели процедуру гемодиализа и антидотную терапию. В его состоянии наблюдается положительная динамика.

Ранее стало известно, что общее число пострадавших от паленой чачи в Сириусе увеличилось до 15. Одна из туристок из Уфы скончалась.