Число пострадавших от паленой чачи в Сириусе увеличилось до 15

До 15 увеличилось число пострадавших по делу об отравлении нелегальным алкоголем в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Отравились еще трое туристов из Уфы. Двое мужчин сейчас находятся в больнице — один в реанимации в тяжелом состоянии, женщина умерла.

По данным источника, 60-летнего уфимца чачей угостила попутчица в поезде. Второму путешественнику 30 лет, его отправили в отделение токсикологии. На прошлой неделе скончалась 36-летняя женщина, перед этим потерявшая зрение.

Рынок в «Сириусе» с палатками с домашним спиртным уже закрыли, но рядом с «БаZаром» до сих пор много точек, полиция ловит продавцов отравы.

Например, в Кабардинке изъяли 285 литров нелегального алкоголя, разрешения и документов на торговлю у 26-летней девушки не нашлось. На данный момент известно о смерти 13 человек от вина и чачи в Сочи.