Подросток в Италии умер через несколько минут после мороженого

В Италии в городе Казория 16-летний подросток умер через несколько минут после того, как съел мороженое. Об этом сообщило издание Mirror .

Мальчик зашел в кафе вместе с двумя друзьями по дороге домой и заказал десерт. Вскоре его самочувствие резко ухудшилось, у юноши проявились признаки анафилактического шока.

Друзья помогли подростку добраться до дома, который находился рядом. Отец попытался облегчить его состояние и ввел кортизон, однако это не помогло. Приехавшие медики констатировали смерть школьника.

Мать погибшего рассказала, что сын знал об аллергии на молочные продукты и обычно внимательно выбирал еду. Он всегда брал безлактозные десерты, чтобы избежать опасной реакции.

Журналисты предположили, что во фруктовое мороженое могли попасть следы молока. Например, из-за общей ложки, оборудования или аппарата для приготовления десерта.

Анафилактический шок считают опасным состоянием. Он развивается как тяжелая аллергическая реакция, затрагивает жизненно важные системы органов и способен привести к смерти за считаные минуты. Подобный случай произошел ранее в Башкирии. В одном из санаториев многодетная мать умерла от анафилактического шока после ингаляции ромашкой.