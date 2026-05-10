Многодетная мать из Уфы умерла от анафилактического шока в санатории

В башкирском санатории от анафилактического шока во время ингаляции скончалась многодетная мать. Ее муж сообщил KP.RU , что подал иск.

Супруги поехали с двумя младшими детьми из четырех в здравницу в начале февраля. На ингаляции ромашкой женщина начала задыхаться и приняла лекарство от астмы, которое носила с собой после приступа более 20 лет назад.

«Пришел врач, дали ей лекарство [от бронхоспазма] и сделали противоаллергенный укол. Буквально через две минуты она теряет сознание, ноги подкашиваются, она падает», — рассказал вдовец.

Через 40 минут приехала скорая помощь, но спасти женщину не смогла. Вскрытие показало, что причиной смерти стал анафилактический шок. Администрация здравницы заявила, что аллергию вызвало лекарство от астмы, а не ингаляция.

Следком начал проверку и назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Вдовец подал гражданский иск к санаторию и потребовал провести независимую экспертизу в Санкт-Петербурге.

