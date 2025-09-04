Источник 360.ru: подросток умер в Долгопрудном после занятий в гимназии

В Долгопрудном школьник умер в своей квартире после возвращения из гимназии. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мальчик 2010 года рождения жил вместе с мамой, папой, сестрой и бабушкой. Его семья на учете в ПДН не состояла. В учебном заведении подростка охарактеризовали положительно.

Два дня назад примерно в 13:00 мальчик вернулся домой из гимназии — в это время в квартире находилась его младшая сестра. В какой-то момент она услышала звук, похожий на падение тяжелого предмета.

Девочка обнаружила брата лежащим на полу.

«При этом у него были открыты глаза и он тяжело дышал. Позвонила маме, мать вызвала скорую медицинскую помощь», — отметил источник.

В 14:12 врачи констатировали смерть подростка, предположительно, от остановки сердца.

«Со слов матери, сын хронических заболеваний не имел, наблюдался у врача-эндокринолога», — добавил собеседник 360.ru.

Похожее происшествие ранее случилось в Бердске. Там в школе № 3 перед репетицией ко Дню знаний умерла девятиклассница.