Подросток прыгнул с восьмого этажа, спасаясь от пожара в центре Москвы

Утром 12 января 14-летний мальчик выпрыгнул с балкона квартиры на восьмом этаже жилого дома в центре Москвы, спасаясь от пожара. Об этом 360.ru сообщил свидетель случившегося.

ЧП произошло в 14-этажном доме на улице Шаболовка. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

Не меньше четырех человек эвакуировали.

«Мальчик прыгнул с восьмого этажа и спасся. Без ожогов, но, как я думаю, с переломами. Он выжил и находится в сознании, его госпитализировали», — рассказал собеседник 360.ru.

Очевидец добавил, что внутренняя домовая пожарная система не сработала, когда начался пожар.

