Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Источник 360.ru: при пожаре на улице Шаболовка в Москве пострадал человек

Крупный пожар вспыхнул утром 12 января в одной из квартир 14-этажки на улице Шаболовка в Москве. В результате пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в квартире на восьмом этаже. Спасатели эвакуировали не менее четырех человек. В 07:44 они ликвидировали открытое горение. Предварительно, площадь распространения огня составила 40 квадратных метров, причина пожара выясняется.

По словам источника 360.ru, также загорелась обшивка балкона на девятом этаже, ее потушили подручными средствами на площади два квадратных метра.

В пресс-службе МЧС 360.ru рассказали, что в квартире загорелись мебель и личные вещи.

Очевидцы рассказали 360.ru, что огонь мог повредить несколько квартир.

«Почувствовал запах дыма, разбудила соседка в панике, которая не могла вызвать пожарных. Горела квартира на восьмом этаже, начали эвакуироваться. Постучали в двери этажом ниже, там два парня в последний момент выскочили, дым был до потери сознания. Не смогли даже забежать и посмотреть, что там», — отметили они.

