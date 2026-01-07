Трое человек погибли при пожаре в Пензенской области

Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в Лунинском районе, унесшего жизни нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня ночью в рабочем поселке Лунино загорелся жилой дом на улице Садовой. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

«После ликвидации горения сотрудниками МЧС обнаружены тела 57-летней женщины и двух мужчин в возрасте 38 и 48 лет», — отметили в прокуратуре.

Надзорные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего, а также принимают процессуальное решение по данному факту.

Мощный пожар разгорелся в одной из квартир жилого дома в Подольске. Задымление распространилось на несколько квартир, расположенных выше. В результате ЧП погибли две женщины и один мужчина, отравившиеся угарным газом. Еще двое человек пострадали и были госпитализированы.