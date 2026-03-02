Подросток пропал в Ленинградской области, его могли завербовать мошенники

В Ленинградской области с 25 февраля разыскивают 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

Рост юноши 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в светло-серое пальто, черную футболку, светло-синие джинсы и светло-зеленые ботинки. Всех, кому что-либо известно о происшествии, призвали сообщить организатору поисков.

По версии источника 360.ru, пропавшего могли завербовать мошенники.

Ранее в Калининграде нашли 12-летнего мальчика, пропавшего за три дня до этого. В пресс-службе городской полиции рассказали, что школьник просто гулял по городу, он цел и невредим. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и передали родителям.