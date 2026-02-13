Пропавший в Калининграде подросток три дня просто гулял по городу

В Калининграде завершили поиски 12-летнего мальчика, который пропал 10 февраля. Ребенка нашли живым, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

Волонтеры обнаружили подростка в подъезде жилого дома на Флотской улице. Его доставили в отдел полиции. Противоправных действий в отношении мальчика никто не совершил.

«Все это время он гулял в разных районах города», — подчеркнули в МВД.

С ребенком проведут профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. Обстоятельства и причины ухода школьника из дома предстоит выяснить правоохранителям.

Мальчик пропал еще 10 февраля. По данным Shot, последний раз его видели с незнакомым мужчиной. Мать ребенка отмечала, что сын гуляет без телефона и уже исчезал пару месяцев назад. Когда его нашли, ребенок попросил отправить его в детский дом.

На прошлой неделе под Челябинском пропала 19-летняя девушка. Для ее поисков задействовали дроны.