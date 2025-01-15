Подросток принес травматический пистолет в школу Рязани и открыл стрельбу

Стрельбу в рязанской школе № 47 устроил ученик, который принес с собой травматический пистолет. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

По его словам, юноша просто планировал выстрелить в пустоту, но его отвлекли, в итоге школьник ранил подростка.

«Хотел то ли в стул выстрелить, то ли вообще в какую-то неизвестность, но его кто-то позвал, он отвлекся и случайно попал в голову [ученика]», — заявил источник.

Он добавил, что стрельба произошла на глазах учителя. Педагог сообщил о происшествии завучу, который вызвал полицию и бригаду скорой.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что ученик восьмого класса принес в школу игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми шариками. По неосторожности подросток ранил одноклассника, которого забрали прибывшие на место врачи. В ведомстве уточнили, что игрушку школьник купил в одном из маркетплейсов.

Директор рязанской школы № 47 Ольга Донцова в комментарии 360.ru заявила, что происшествие не сказалось на учебном процессе. Раскрыть все обстоятельства происшествия она отказалась и переадресовала вопрос в городское управление образования.

По данным издания YA62.ru, у госпитализированного подростка врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной части.