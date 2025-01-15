Неизвестный открыл стрельбу в школе Рязани и ранил подростка

YA62.ru: подростка доставили в больницу после стрельбы в школе Рязани

Стрельба из травматического пистолета произошла в рязанской школе № 47. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщило издание YA62.ru .

По словам собеседника журналистов, из учебного заведения госпитализировали подростка 2010 года рождения. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылочной области.

Юношу в сопровождении матери доставили в Областную детскую клиническую больницу.

Кто принес в школу травматический пистолет и при каких условиях возникла стрельба, журналисты не сообщили.

Официального подтверждения информации о происшествии в школе № 47 Рязани пока нет.

В конце октября прошлого ямальский школьник принес в учебное заведение травматический пластиковый пистолет и ранил в ногу одного из учеников. По словам директора школы, пострадавший ученик получил легкое ранение и госпитализация ему не потребовалась.

Окружной Следственный комитет после происшествия завел уголовное дело о халатности. В ведомстве подчеркнули, что проверят действия руководство школы и охранной организации.