Житель Дагестана погиб в ДТП в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области случилось двойное ДТП, в котором погиб 43-летний житель Дагестана. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, когда в остановившиеся после аварии автомобили въехал еще один участник движения, написала Neva.Today .

Вечером во вторник, 9 сентября, на Московском шоссе рядом с домом №135к2 произошло столкновение. Водитель на Infiniti Q50, которому 38 лет и который живет в Петербурге, врезался в Skoda Octavia и Daewoo Nexia, которые уже стояли на месте предыдущего ДТП. После этого он сбил мужчину, стоявшего у своей машины.

Погибшим оказался 43-летний водитель Daewoo Nexia из Дагестана.