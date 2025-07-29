Подросток погиб при взрыве гранаты в Волгограде

Четырнадцатилетний подросток погиб в Волгограде при взрыве гранаты, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить, откуда у школьника взялся снаряд.

Также обстоятельства ЧП выясняет Волгоградская областная прокуратура.

Ранее 19-летний житель Рязани принес гранату в игровой клуб, где работал его друг, чтобы похвастаться, однако снаряд взорвался, и друг молодого человека погиб. Против владельца гранаты возбудили уголовное дело.