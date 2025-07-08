Против взорвавшего гранату у ТЦ рязанца возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил в отношении жителя Рязани, подорвавшего снаряд возле «Малина», уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19-летний молодой человек принес гранату к месту, где он работает — в один из игровых клубов. Подозреваемый рассказал, что хотел показать снаряд знакомым. По просьбе друга он передал ему гранату, но та взорвалась из-за неосторожного обращения.

В результате 19-летний знакомый фигуранта уголовного дела получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

«Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

Суд решает вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Сети появилась информация, что рязанец принял гранату за муляж. Из-за взрыва ему оторвало руку. RT сообщил, что ранения получили четыре человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.