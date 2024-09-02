Подросток погиб на пожаре в Удмуртии

МЧС: 11-летняя девочка погибла на пожаре в Ижевске, еще 2 человека пострадали

В Удмуртии на пожаре погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Ижевске, предварительно, многодетная семья пришла к соседям помыться в бане. Из охваченного огнем помещения успели выбраться все, кроме девочки», — говорится в сообщении.

Двое мужчин пытались потушить пожар, но безуспешно. Их передали врачам.

Огонь охватил площадь 13,5 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 28 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее в подмосковной деревне Юрцово при пожаре погибли мать и трое детей, пятерых несовершеннолетних и одного взрослого госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

В Нижегородской области в больнице скончался 18-летний парень, получивший смертельные ожоги во время ремонта автомобиля в гараже. Огонь вспыхнул из-за искр от сварочных работ.