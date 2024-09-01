В Егорьевске при пожаре погибли трое детей и мать

Прокуратура: в деревне Юрцово при пожаре в квартире погибли четыре человека

Количество погибших при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье увеличилось до четырех человек. Пятерых детей и одного взрослого госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Погибли трое малолетних детей и их мать. В результате происшествия еще пять детей и один взрослый госпитализированы в медицинское учреждение», — заявило надзорное ведомство.

Следком Подмосковья сообщил о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Егорьевская городская прокуратура взяла расследование на контроль.