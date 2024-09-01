Нижегородец при ремонте машины получил смертельные ожоги

МЧС: 18-летний парень погиб при пожаре в гараже в Нижегородской области

Telegram / пресс-служба МЧС России
Фото: Telegram / пресс-служба МЧС России

В Нижегородской области 18-летний парень умер после пожара в гараже. Огонь вспыхнул из-за искр от сварочных работ, сообщило МЧС России.

Гараж находился в рабочем поселке Арья и, судя по кадрам с места ЧП, сгорел практически дотла. Парень ремонтировал автомобиль. Искры от сварки разлетелись, пары бензина вспыхнули, огонь перекинулся на одежду автолюбителя и саму машину.

Telegram / пресс-служба МЧС России
Фото: Telegram / пресс-служба МЧС России
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Telegram / пресс-служба МЧС России
Фото: Telegram / пресс-служба МЧС России
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Пожар площадью 71 квадратный метр потушили.

Пострадавший умер через пять дней после госпитализации.

Другой смертельный пожар случился в Подмосковье. Огонь распространился по квартире в деревне Юрцово в Егорьевске на площади 40 квадратных метров. Шесть человек удалось спасти, в том числе одного взрослого. Мать и трое детей скончались. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

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