Подросток на светофоре попал под колеса иномарки на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: в Бибирево водитель Hyundai сбил подростка на переходе

На северо-востоке Москвы иномарка сбила подростка с велосипедом на регулируемом пешеходном переходе. Парень получил травмы разной степени тяжести, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Авария произошла вечером 31 августа в Бибирево в районе дома по улице Лескова, 22Г.

По информации источника, водитель Hyundai сбил 15-летнего подростка на регулируемом переходе. Парня увезли в больницу с рваными ранами, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Фото: Телеканал «360»
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Другое серьезное ДТП произошло 29 августа на востоке Москвы. Женщина с дочерью переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на 1-й Владимирской улице, когда их сбил мчавшийся Nissan. Мать скончалась на месте, ребенка госпитализировали. К месту аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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