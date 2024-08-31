Подросток на светофоре попал под колеса иномарки на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы иномарка сбила подростка с велосипедом на регулируемом пешеходном переходе. Парень получил травмы разной степени тяжести, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По информации источника, водитель Hyundai сбил 15-летнего подростка на регулируемом переходе. Парня увезли в больницу с рваными ранами, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Другое серьезное ДТП произошло 29 августа на востоке Москвы. Женщина с дочерью переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на 1-й Владимирской улице, когда их сбил мчавшийся Nissan. Мать скончалась на месте, ребенка госпитализировали. К месту аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.