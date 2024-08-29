Иномарка насмерть сбила женщину на востоке Москвы

Женщина-пешеход погибла под колесами легкового автомобиля на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, смертельная авария произошла на 1-й Владимирской улице в районе дома № 5. Водитель автомобиля Nissan сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина погибла на месте, а девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ДТП с пострадавшими произошло в центре Москвы в районе Садового кольца. Медики оказали помощь четверым детям.