Подросток изрезал таксистку и угнал авто в Омской области

Школьник из Омской области накинулся на таксистку, изрезал женщине лицо и тело, а после угнал ее машину. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, женщина приехала за пассажиром на Пролетарскую улицу в поселке Марьяновка. К ней в машину сел 15-летний парень, который оказался сыном знакомых.

У него в руках была канистра с бензином. Женщина предложила парню переложить емкость в багажник, но он отказался. После очередных уговоров парень взбесился и кинулся с острым предметом на 38-летнюю таксистку, изрезав ей лицо и тело.

Пострадавшая смогла выбраться из машины и добежать до ближайшего дома, где ей оказали первую помощь. В это время школьник сел за руль иномарки и уехал с места преступления. Но в итоге парень не справился с управлением и въехал в кювет. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Против него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и угоне авто. Сейчас подростка отправили в изолятор. По данным Shot, ранее у юноши уже были проблемы с законом.