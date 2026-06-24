Подросток без прав устроил ДТП в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края 16-летний подросток без прав сел за руль и устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции .

«Все началось с обычного желания „показать себя“. В селе Гродеково 16-летний водитель, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля, компанию ему составили 14-летний пассажир», — отметили правоохранители.

Первые минуты езды по безлюдной улице дали подростку ложное чувство уверенности, но уже на центральной дороге водитель начал демонстрировать агрессивный стиль.

В результате юноша не справился с управлением в попытке обогнуть попутную машину, вылетел на обочин и съехал в кювет. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в Забайкальском крае случилось смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Байкер столкнулся с иномаркой на встречке, он погиб.