Мотоциклист умер после столкновения с иномаркой в Забайкальском крае

Ночью в Забайкальском крае случилось смертельное ДТП — мотоциклист столкнулся с иномаркой на встречке. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья.

«По предварительным данным водитель мотоцикла Yamaha допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Lexus RX», — заявили в ведомстве.

В результате происшествия 40-летний мотоциклист скончался еще до приезда врачей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Водитель Nissan не справилась с управлением и съехала в кювет. В итоге женщина погибла, также пострадали трое детей, их госпитализировали.

До этого смертельная авария случилась в Курганской области. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель-пенсионер умер по дороге в больницу.