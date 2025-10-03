Подростки-вандалы подожгли венки на Мемориале славы в Кировограде

На Урале двое детей играли с огнем и подожгли венки у Мемориала славы. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, следователи устанавливают обстоятельства противоправных действий подростков.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, анализируют видеозаписи и изымают их. Также правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают личности несовершеннолетних, причастных к поджогу.

Проверку проводят по статье «Повреждение либо осквернение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

Как рассказала 360.ru директор Муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система Кировоградского муниципального округа» Оксана Колыхан, пока точно не установлено, кто поджог мемориал. ЧП произошло накануне вечером.

«Предположительно, это дети. Что их сподвигло — не знаю, потому что [виновных] не установили точно и не опросили», — добавила она.

На мемориале установлено видеонаблюдение, охватывающее несколько точек. В случае происшествия информация сразу поступает в ЕДДС, которая в свою очередь незамедлительно связывается с полицией и пожарной службой. Обе службы оперативно прибыли на место, и уже ночью началось расследование.

«Надеюсь, что скоро найдут, потому что все равно очень много материалов. И город у нас маленький, 20 000 населения», — сказала Колыхан.

По словам очевидцев в соцсетях, школьники играли у Вечного огня, подпалили венки. Из-за этого загорелся памятник. Приехавшие пожарные потушили огонь.

Ранее группа подростков осквернила Вечный огонь на Сахалине. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под контроль.