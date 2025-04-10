Группа подростков осквернила Вечный огонь на Сахалине

В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Сахалинской области.

Происшествие случилось в этом месяце на Площади Славы.

«Группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — Вечного огня», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

Ранее похожая ситуация случилась в Казани. В парке Горького подростки осквернили Вечный огонь — пытались потушить его. Неравнодушные прохожие сняли их действия на видео и обратились в полицию.

На кадрах видно, как дети грели руки, смеялись и фотографировались. После случившегося также возбудили уголовное дело.