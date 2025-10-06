Подростки в Кирове избили мальчика-инвалида и сняли зверства на видео

Группа подростков в Кирове сильно избила мальчика-инвалида за слова, которые он не говорил. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего Екатерина.

По ее словам, ребенок сначала долго не рассказывал о произошедшем. Он получил перелом пальца, а для фиксации остальных увечий прошло слишком много времени.

«Просто его оговорили, будто сказал что-то про девочку, но этого не было. Ребенок-инвалид, доверчивый, он не совсем оценивает ситуацию. Вызвали на разговор один на один, но их было несколько. Избили и унизили», — сказала женщина.

Мать мальчика добавила, что агрессоры угрожали сыну, чтобы он не подавал заявление в полицию.

«Угрожают до сих пор, что квартиру подожгут. По сей день пишут угрозы. Не боятся ничего подростки, думают, что все обойдется и так. Его избивали четверо — три парня и девушка. Мы обратились в СК», — заключила она.

Следственное управление СК России по Кировской области уточнило, что ЧП произошло в сентябре около одного из домов по улице Большова. Ведомство завело уголовное дело по статье «Хулиганство», правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

