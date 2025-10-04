Мучали 40 минут у заброшек в Орске. Группа подростков избила школьницу в день ее рождения

В Орске на 12-летнюю школьницу во время прогулки с мальчиком набросилась толпа подростков. Девочку оттащили в безлюдное место и сильно избили прямо в день ее рождения, рассказала 360.ru мать пострадавшей Евгения.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что ее дочь ставили на колени, избивали руками и ногами, не давая подняться, плевали в нее, кидали камни, поджигали и вырывали волосы. В итоге девочке удалось вырваться, после чего она с трудом дошла до дома.

«Одна девочка скрутила руки сзади, другая спереди ударила в живот. Ее потащили в поле, где заброшенные здания, и на протяжении 40 минут мучали», — отметила она.

«Ей угрожали, что убьют и будет семье плохо, если она расскажет, потому что у них связи. Ребенок еле пришла домой окольными путями, зашла в дверь, спустилась по стенке и начала плакать», — уточнила мать пострадавшей.

Сейчас школьница находится в больнице. По словам матери, девочка говорит, что у нее все болит.

По данным Telegram-канала Baza, подросток получила множественные ушибы паховой и брюшной полости, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ожоги.

Полиция начала проводить проверку по факту избиения девочки.

«Находясь на территории поселка Новая Биофабрика на почве личных неприязненных отношений две девочки 13 лет нанесли побои руками и ногами по голове и телу 12-летней девочки», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

По итогам медэкспертизы правоохранители примут процессуальное решение и направят материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.