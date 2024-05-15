Подростки в Каспийске набросились и попытались ударить пенсионера | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 13:26 Подростки в Каспийске набросились и попытались ударить пенсионера Видео 360.ru: подростки напали на пенсионера в Каспийске

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Группа подростков напала на пенсионера в Каспийске. Кадры с уличных камер появились в распоряжении 360.ru.

По предварительной информации, подростки шумно себя вели во дворе одного из домов. Мужчина, стоявший на крыльце, сделал им замечание. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой пенсионер дал пощечину одному из юношей. Подросток в свою очередь, достал из-за пазухи похожий на оружие предмет и, убегая, направил его в сторону мужчины. Пенсионер погнался за парнем.

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Далее видно, как мужчина разговаривает с подростком. Сзади к нему подбежал другой юноша, достал какой-то предмет из кармана и ударил им по спине пенсионера. Первый молодой человек попытался ударить пенсионера. Как отметил источник 360.ru, нападавших разыскивают правоохранители.

Телеканал «Дагестан» сообщил, что у подростков было травматическое оружие. Подробности выясняются.