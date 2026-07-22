Подросток стал жертвой ДТП под Выборгом
Смертельная авария случилась на 43-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате столкновения автомобилей «ВАЗ» и Audi один подросток погиб, двое других попали в больницу с травмами, сообщила «Мойка78».
Подробности происшествия представил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области капитан полиции Дмитрий Варламов. Спасатели, прибывшие на место, установили, что автомобили столкнулись «лоб в лоб».
Погибший 17-летний подросток в момент аварии находился на переднем сиденье «ВАЗа». Двое пострадавших, 16 и 17 лет, так же ехали в этом автомобиле. Информации о виновнике ДТП пока нет.